"Aan de juweliersvrouw die ongevraagd de pose met mijn moeder fotoshopte" Sven Van Malderen

19 februari 2018

15u19

Bron: News.com.au 0 Of ze even een foto van hen mocht nemen voor de Instagrampagina van haar juwelierszaak? Uiteraard, geen probleem. Groot was de verbazing echter toen Miranda Luby de volgende dag het eindresultaat onder ogen kreeg. Zij en haar moeder bleken na een grondige Photoshopsessie nog amper herkenbaar.

"We hebben hetzelfde ronde gezicht, met van die bolle wangen als we lachen", aldus de Australische columniste. "Onze ogen staan redelijk ver uit elkaar, waardoor we er een tikje alienachtig uitzien. Onze kraaienpootjes staan op exact dezelfde plaats en onze bovenlippen vormen dunne lijntjes. Dat zijn kleine imperfecties die ik met haar deel en waar ik dol op ben, omdat ze ons fysiek linken als moeder en dochter."

"Recent waren we in een juwelierswinkel. De eigenares vond het geweldig dat we ons als moeder en dochter zo amuseerden, we gaven elkaar zelfs complimenten over de keuze van oorbellen. Uiteindelijk vroeg ze of ze een foto van ons mocht nemen voor haar Instagrampagina. Heel leuk, dachten we. Hoe meer familiefoto's, hoe beter. We poseerden, kochten de oorbellen en vertrokken."

"De volgende dag viel mijn mond echter open van verbazing: onze foto had al meer dan achthonderd hartjes, maar wij waren er niet op te zien. Wat we wel zagen, was... een verbeterde versie van onszelf. We herkenden onszelf nog amper."

So, my mum and I were Photoshopped by a stranger over summer and it got me thinking about the unrealistic standards of beauty women are expected to live up to... https://t.co/7i4BUqmIvZ pic.twitter.com/QeM3iE1JWZ Miranda Luby(@ MirandaLuby) link

"Voelde me beledigd"

"Eerst voelde ik me beledigd. Denkt die vrouw misschien dat we er niet goed genoeg uitzien voor haar Instagrampagina? Straalden we niet de perfectie uit om haar merk te vertegenwoordigen? Hoe durft iemand in mijn plaats beslissen hoe ik er moet uitzien?"

"Of moesten we haar net dankbaar zijn? Misschien dacht die bazin echt dat ze ons een dienst bewees door onze 'foutjes' weg te werken. Duizenden van haar volgers zouden ons te zien krijgen. De digitale wereld is onverbiddelijk, misschien zou onze vermoeide blik niet in de smaak vallen."

"Maar welke van de twee opties het ook was: het is niet oké. Niet tegenover mijn moeder, niet tegenover mezelf en niet tegenover elke vrouw met een onvolkomenheid. Wat moet een meisje denken dat zo'n foto onder ogen krijgt? Dat dat een naturelle look is? De boodschap die zo impliciet meegegeven wordt, is dat je van nature niet goed genoeg bent."

"Gebombardeerd met schoonheidsideaal"

"Vrouwen worden in de media gebombardeerd met een schoonheidsideaal dat de perfectie benadert. Dagelijks zien we beelden van modellen, actrices en andere beroemdheden met een volmaakte huid, strakke kont, knappe borsten en golvend haar."

"Intussen worden sociale media, selfies en applicaties als Facetune steeds populairder. Die foto's van 'perfecte' dames vind je dus niet enkel in de media meer, ze zitten ook tussen de Facebook- en Instagrampagina's van je vrienden. Met een simpele swipe kan iedereen in enkele seconden zijn/haar tanden witter maken of een smallere taille krijgen."

"Geen ontsnappen meer aan"

"Plots vergelijken we ons niet meer met gefotoshopte schoonheden die betaald worden om er goed uit te zien. We gaan de concurrentie aan met onze eigen vrienden door bijvoorbeeld foto's aan de barbecue of in het park op te smukken. En als je daar zelf niet aan wil meedoen, is er nog altijd de eigenares van een juwelierszaak om je met de neus op de feiten te drukken."

"Er is tegenwoordig geen ontsnappen meer aan. Het is een spijtige evolutie die leidt tot mentale problemen bij meisjes en vrouwen van alle leeftijden. De lat ligt hoog, maar het voordeel is dat we die zelf kunnen verleggen."

Everyone is uniquely beautiful in their own ways. We all have insecurities about the things that make us different from a typical ideal of beauty. I, like so many of us, try every day to work past those insecurities. I was extremely disappointed to see my lips and breasts altered in photoshop on this cover. I hope the fashion industry will finally learn to stop trying to stifle the things that make us unique and instead begin to celebrate individuality. Een foto die is geplaatst door null (@emrata) op 15 sep 2017 om 17:12 CEST

"In de voorbije jaren hebben modellen zelf geklaagd over het feit dat hun foto's te zeer bewerkt werden. Denk bijvoorbeeld maar aan Emily Ratajkowski, ze kon er niet mee lachen dat het Franse tijdschrift 'Madame Figaro' zo geknoeid had met haar lippen en borsten. In mei uitte Iskra Lawrence zware kritiek: haar benen, armen en taille werden slanker gemaakt, haar wallen bleken verdwenen én haar huid kreeg een opsmukbeurt. Ze werd er uiteindelijk zelf onzekerder van."

Het model gaf toen een duidelijke boodschap mee aan haar fans. "Vergelijk jezelf nooit met foto's die je in de media te zien krijgt, de meeste zijn niet echt", klonk het. "Perfectie bestaat niet, zoiets proberen bereiken is onrealistisch. Je eigen foto's opsmukken zal jou niet blij maken. JIJ bent echt, met al je imperfecties. Dat maakt jou magisch, uniek en knap."

"Het zijn niet enkel modellen die bepalen waar die lat ligt", besluit Luby. "Wij -gewone stervelingen- hebben die macht ook. Eerst en vooral: vergelijk jezelf niet langer met foto's waar duidelijk aan gewerkt is. Ten tweede: weersta de verleiding om foto's van jezelf mooier te maken, anders ben je medeplichtig. En ten derde: roep mensen die een plaatje van jou durven fotoshoppen op het matje en maak hen duidelijk dat dat niet oké is. Als je mij nu wil verontschuldigen, ik moet nog een telefoontje naar een juweliersvrouw plegen."