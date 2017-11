"76 miljoen dollar nodig om extreme ondervoeding Rohingya-kinderen te lijf te gaan" EP

Bron: Belga 0 Photo News Sahida, een jong Rohingya-kind rust in de armen van haar moeder in het vluchtelingenkamp. De ondervoeding onder de naar Bangladesh gevluchte Rohingya-kinderen wordt steeds alamerender. In het vluchtelingenkamp Kutupalong is intussen 7,5 procent van de kinderen levensbedreigend ondervoed, een verdubbeling sinds mei, zegt Unicef. De VN-kinderrechtenorganisatie zoekt dringend 76 miljoen dollar voor humanitaire hulp.

De Rohingya worden al maanden met geweld verdreven uit hun thuisland Myanmar. Velen van hen verblijven in vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. In het kamp Kutupalong wonen nu ongeveer 26.000 Rohingya, maar voedsel, water en sanitaire voorzieningen zijn er schaars. Naast ondervoedingen kampen heel wat mensen ook met diarree, longontstekingen en mazelen.

De kinderen zouden er het ergst aan toe zijn. "De Rohingya-kinderen in het kamp zitten in een afschuwelijke situatie, zegt Edouard Beigbeder, de directeur van Unicef-Bangladesh. "Zij die ernstig ondervoed zijn lopen grote kans te overlijden. Er moet veel meer gebeuren om deze kinderen te helpen."

Unicef behandelt op dit moment meer dan 2.000 kinderen die lijden aan acute ondervoeding, in vijftien behandelcentra. Er worden zes extra centra op poten gezet, maar er is nog veel meer nodig. Concreet heeft Unicef nog 76 miljoen dollar nodig om voldoende humanitaire hulp te kunnen leveren.

Unicef-België lanceerde al een oproep voor financiële bijdragen aan de Rohingya. Giften zijn welkom op BE31 0000 0000 5555 met vermelding "Rohingya" of via www.unicef.be/gift

