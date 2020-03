"600.000 Chinese mondmaskers voor Nederlandse ziekenhuizen teruggeroepen" kg

28 maart 2020

21u25

Bron: Belga 4 Zo'n 600.000 mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd, deugen niet. Omdat de maskers al waren verdeeld over ziekenhuizen, is het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid een terugroepactie begonnen. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS vanavond.

Het gaat om bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen zogeheten FFP2-maskers, 600.000 stuks. Zorgverleners gebruiken die bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met een covid-infectie.

De maskers zijn door TNO afgekeurd, omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Ze passen niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren, de hele fijne filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden.

De maskers zijn al verdeeld over de ziekenhuizen. "De mondkapjes die niet voldoen, worden teruggehaald", aldus het ministerie van Volksgezondheid tegen de NOS. "Wij hebben geen overzicht of de ondeugdelijke mondkapjes ook gebruikt zijn in de ziekenhuizen.”

Ook aan ons land werden mondmaskers geleverd van een Chinese producent. Het is niet bekend of deze maskers van dezelfde fabrikant afkomstig zijn.

