"59 vleeseters dood. Hoeveel dieren zullen hierdoor blijven leven?": veganiste met dood bedreigd na post over drama Las Vegas

Delinda Jensen met haar zoon Kyle. Een veganistische vrouw uit de Amerikaanse staat Pennsylvania krijgt doodsbedreigingen na een bijzonder ongelukkige post op Facebook. "59 vleeseters dood. Hoeveel dieren zullen hierdoor blijven leven?", vroeg ze na het bloedbad in Las Vegas. De reacties bleven niet uit, waaronder doodsbedreigingen.

Zondagavond maaide Stephen Paddock (64) honderden mensen neer tijdens een optreden in Las Vegas. De tragedie schokte mensen in heel de wereld, maar de 60-jarige Delina Jensen uit Wilkes-Barre schreef na haar eerste bericht nog dat ze "geen reet meer gaf om vleeseters". Haar berichten gingen viraal en Jensen kreeg honderden boze berichten, telefoontjes en zelfs doodsbedreigingen.

Excuses

De vrouw is een voormalige universiteitsassistent geschiedenis die de veganistische foodtruck Mother Nature Vegan Cuisine uitbaat met haar zoon Kyle (28). Jensen, die twee jaar geleden besloot veganiste te worden, heeft inmiddels haar excuses aangeboden. In een interview met de lokale krant Times Leader heeft ze het over "een moment van domheid" en betuigt ze haar spijt.

155 dieren per jaar

"Vleeseters of niet, niemand verdient het om zo te sterven", zegt ze. "Ik was de dood van die mensen niet aan het toejuichen." Jensen wilde gewoon een punt maken omdat ze vindt dat dieren onnodig gemarteld en gedood worden voor hun vlees. Iemand die veganist wordt, redt maar liefst 155 dieren per jaar, zegt ze. En dat terwijl je ook lekker kan eten zonder dierlijke producten op je bord.

"Vleeseters of niet, niemand verdient het om zo te sterven"

Lynchpartij

De vrouw heeft ondertussen haar Facebookaccount afgesloten, haar foodtruck verstopt, haar boekingen afgezegd en haar woning voorzien van een bewakingscamera. Jensens zoon zegt dat mensen al voorbij hun huis hebben gereden en bedreigingen en verwensingen riepen. Het duo heeft al meermaals de politie gebeld uit vrees voor hun veiligheid. "Het is alsof een lynchpartij aan het starten is", zegt ze. "Het lijkt dat het niet langer gaat over de Facebookpost - nu gaat het over het eten van vlees."

