"500 migrantenkinderen opnieuw herenigd met hun ouders" TT

22 juni 2018

10u54

Bron: Bloomberg, ABC News, The Guardian, VTM Nieuws 1 Ongeveer 500 kinderen die sinds mei van hun ouders waren gescheiden nadat ze waren aangehouden aan de grens tussen de VS en Mexico, zijn opnieuw herenigd met hun ouders. Dat heeft een Amerikaanse functionaris aan ABC News gezegd. Toch heerst er vooral nog veel onduidelijkheid over het lot van de in totaal bijna 2.500 minderjarigen. Ook aan de grens blijft het verwarring troef over wat er moet gebeuren met nieuwe immigranten. Het Pentagon prepareert in alle haast op vier militaire basissen 20.000 bedden.

Trump tekende woensdag een besluit dat een einde maakte aan de praktijk die sinds april in voege was en waarbij ouders die illegaal de grens met de VS overstaken, van hun kinderen gescheiden werden. De ouders werden juridisch vervolgd, de kinderen geplaatst in tehuizen en in pleeggezinnen. In totaal werden op bijna twee maanden tijd meer dan 2.300 kinderen zo bij hun ouders weggehaald.

500 van hen zouden nu herenigd zijn met hun ouders. Het is echter niet geweten of die gezinnen op vrije voeten zijn, of samen vastzitten. De federale overheid werkt aan een systeem om ook de resterende kinderen terug bij hun ouders te krijgen, maar de verwarring is groot. Veel kinderen zijn de afgelopen weken al overgebracht naar andere staten, soms tot duizenden kilometers verderop. Bovendien zouden sommige moeders al opnieuw het land uitgezet zijn zonder hun kinderen.

Moeder herenigd met zoon

Een van de moeders die haar zoon wel al terugzag, is de Guatemalteekse Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia. Zij werd vandaag herenigd met haar zevenjarige zoon Darwin, enkele uren nadat het ministerie van Justitie had ingestemd met de vrijlating van de jongen. De moeder vroeg politiek asiel aan na een lange tocht vanuit Guatemala, ten zuiden van Mexico.

Moeder en zoon werden herenigd op Baltimore-Washington International Airport. Van hen wordt verwacht dat ze naar Texas reizen, waar ze tijdens de behandeling van hun asielaanvraag zullen wonen.

De Britse krant The Guardian vertelt ook het verhaal van Evelin, een moeder uit Guatemala die op 19 mei de VS was binnengekomen. Ze werd opgepakt en naar het Don Hutto-detentiecentrum gestuurd. Haar zoon van 17, Eddy, en haar dochter van 9, Lilian, bleven eerst in het detentiecentrum aan de grens en werden daarna naar Grand Rapids in de noordelijke staat Michigan gevlogen.

Evelins man en de vader van de kinderen, Elmer, ontvluchtte Guatemala al twee jaar geleden. Hij zegt dat zijn vrouw en kinderen door de hel gingen. "Mijn vrouw heeft last van hoge bloeddruk en migraine. Ze was heel de tijd ziek." Pas twee dagen geleden werden de kinderen herenigd met hun vader, die in de staat Massachusetts in het noordoosten van de VS woont. Evelin blijft voorlopig opgesloten.

20.000 bedden

Ondertussen blijft er onduidelijkheid over de praktische uitwerking van Trumps executive order. De president verklaarde een nultolerantiepolitiek te zullen blijven voeren en illegale immigranten nog steeds juridisch te zullen vervolgen. Maar een aanklager in de staat Texas zei gisteren dat aanklachten tegen gezinnen met kinderen verworpen zullen worden. In grensstad McAllen werden 17 immigranten die het land illegaal waren binnengekomen, onverwacht niet vervolgd.

Het Pentagon heeft de opdracht gekregen 20.000 slaapplaatsen te voorzien in vier legerbasissen in Texas, al is het niet duidelijk of die bedoeld zijn voor volledige gezinnen of enkel voor kinderen.

