"500 doden op week tijd bij bombardementen op Ghouta" Bob van Huët

24 februari 2018

17u11

Bron: AD.nl 1 De luchtaanvallen door de Syrische en Russische luchtmacht op rebellenstad Ghouta bij Damascus gaan onverminderd door. Met honderden slachtoffers tot gevolg.

Bij de bombardementen op het Syrische rebellenbolwerk in Oost-Ghouta zijn sinds vorige week zaterdag tenminste 500 burgers omgekomen, waaronder een honderdtal kinderen. Dat wordt gemeld door het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat goede bronnen heeft en al jaren schendingen van mensenrechten in Syrië documenteert. Er zouden in zeven dagen exact 505 burgers zijn omgekomen, waarvan 123 kinderen. Meer dan 2400 inwoners van de stad zouden gewond zijn geraakt.

De luchtaanvallen door de Syrische en Russische luchtmacht gingen vandaag gewoon door. Vanochtend zouden tenminste 28 mensen zijn gedood, onder wie vier kinderen. Pogingen binnen de VN-veiligheidsraad aan te sturen op een ‘humanitair bestand’ hebben vooralsnog niets opgeleverd. Onderhandelingen zijn gaande om een veto van Rusland te voorkomen.



Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president al-Assad die de rebellie, waaraan ook tussen de burgers verscholen milities van de terreurbeweging al-Qaeda meedoen, definitief de kop in wil drukken. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN is een onmiddellijk staakt-het-vuren – waartoe door verschillende landen is opgeroepen – op dit moment ‘niet realistisch’. Vanmiddag 18.00 uur Nederlandse tijd zou de Veiligheidsraad een uitgestelde stemming over een bestand moeten houden.

Russen

Volgens Rusland doen er geen Russische vliegtuigen mee aan de bombardementen, maar het Observatorium voor de Mensenrechten spreekt dat tegen. Vanuit Ghouta komen meerder berichten dat de Russen er actief bombarderen. De meeste bewoners leven inmiddels ondergronds nu het beleg van de Syrische troepen steeds meer aantrekt. Er zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen.

Volgens de Syrische staatsmedia gaan de aanvallen door om terroristen uit te schakelen. Vanochtend zouden vanuit Ghouta mortieren op de hoofdstad Damascus zijn afgeschoten. Daarbij vielen geen gewonden.