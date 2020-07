“50.000 operaties Duitse kankerpatiënten vervallen door corona” KVE

13 juli 2020

19u00

Bron: Belga 7 De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de behandeling van veel Duitse kankerpatiënten. Zo'n 50.000 operaties gingen tot midden juni niet door, zegt het hoofd van de stichting Deutsche Krebshilfe (Duitse Kankerhulp) tegen de krant Augsburger Allgemeine.

Het gaat volgens de organisatie om bijna een kwart van het totale aantal operaties dat gepland stond. Ook zou de psychosociale zorg en palliatieve zorg voor kankerpatiënten soms drastisch zijn teruggeschroefd in ziekenhuizen.

Er hebben zich ook patiënten gemeld bij wie onderzoeken zijn uitgesteld. Dat kan volgens het hoofd van Duitse Kankerhulp fatale gevolgen hebben. "We vrezen dat we de komende tijd worden geconfronteerd met patiënten waarbij de diagnose erg laat is gesteld."