“5 of 6 van jullie werken echt op mijn zenuwen”: baas dreigt ‘luie’ werknemers af in brute e-mail. Niet iedereen vindt dat hij ongelijk heeft KVDS

27 juli 2018

08u39 3 Een baas van een Australisch uitzendbureau heeft het internet over zich heen gekregen nadat hij een brute mail naar zijn personeel stuurde om te klagen over de inzet van sommigen. In niets aan de verbeelding over latende bewoording vertelde hij hen hoe “vermoeiend” ze waren en dat ze zijn “toorn” zouden voelen als ze zich niet herpakten. Niet iedereen vindt echter dat hij ongelijk heeft.

‘Observatie die ik op vrijdag gedaan heb’ staat er te lezen in het onderwerp van de intussen viraal gegane mail. “Goeiemorgen jongens, een snelle observatie die echt op mijn zenuwen begint te werken. Eén, het eindeloze pingpong spelen tijdens de kernwerkuren, in het bijzonder door mensen die geen geld binnen brengen. Twee, niet eens de moeite doen om een pak aan te trekken of er netjes uit te zien (opnieuw door mensen die geen geld binnen brengen). Drie, sommigen van jullie nemen meer ziektedagen op dan Tom Hanks tijdens zijn laatste dagen in Philadelphia… (een film waarin de acteur een stervende aidspatiënt speelt, red.) opnieuw door mensen die geen geld binnen brengen (en het bedrijf en mij persoonlijk zelfs geld kosten).”

Tandje bijsteken

En het gaat nog verder: “5 of 6 van jullie werken echt op mijn zenuwen in dit kantoor. Jullie kosten geld, zijn veeleisend en vermoeiend en lijken niet eens moeite te doen.” Daarop dreigt hij dat iemand op maandag een gesprek zal aangaan met hen. “Maar als 5 of 6 van jullie niet een stevig tandje bijsteken, zullen jullie ontslagen worden en binnen de 3 maanden aan de deur staan. Laat maar weten als er nog vragen zijn, maar jullie plooien jullie beter dubbel als X in Thailand is of jullie zullen mijn toorn voelen en het zal niet leuk zijn. Dus probeer harder en doe het snel.”





Nadat de niet nader genoemde chef zich realiseerde dat de mail ook buiten het bedrijf begon te circuleren en een journalist van persbureau Associated Press (AP) hem gedeeld had op Twitter, kwam er een tweede e-mail waarin hij zich verontschuldigde. (lees hieronder verder)

oh my god - how amazing is this email sent to staff at a Sydney company



“5 or 6 of you are REALLY GETTING ON MY TITS in this office - you are a cost, you are demanding and exhausting”#bossoftheyear pic.twitter.com/zZ3ubKrZKp Tom Rabe(@ Rabe9) link

“Dag iedereen, zoals jullie weten vergis ik me niet vaak, maar als het toch gebeurt ben ik niet te beroerd om dat toe te geven. Daarom wil ik me verontschuldigen voor mijn uitspatting in Donald Trumpstijl eerder vandaag”, schreef hij. “Sommigen van jullie kennen me en weten dat ik zeg waar het op staat. Maar anderen natuurlijk niet en het lijkt erop dat ik een online sensatie aan het worden ben als het gaat over hoe je beter NIET communiceert. En als ik erop terugkijk, is dat ook wel zo.”

Volle potentieel

“Zo’n 200 recruiters hebben me al opgezocht op LinkedIn, dus ik krijg wel wat aandacht… De mail circuleert blijkbaar ook buiten ons bedrijf, ook bij sommige klanten en de concurrentie, dus ik bereid me voor op een korte periode dat ik berucht zal zijn”, gaat het verder. “Ik schat jullie allemaal naar waarde en weet zeker dat jullie begrijpen dat ik gewoon wil dat jullie je volle potentieel bereiken. Zelfs al was de manier waarop ik het bracht niet mijn beste werk. Bedankt en goed weekend. Tot maandag.”

Aan de Australische nieuwssite News.com.au verklaarde de man dat de oorspronkelijke mail “ondoordacht” was en verstuurd werd op een moment dat hij zich “gefrustreerd” voelde. De pingpongtafel blijft evenwel staan. “Onze werknemers vinden ze leuk en dat is het enige wat telt.”

Pesten

De reacties op de tweet van AP-journalist Tom Rabe waren er vooral van ongeloof. “Dit is pesten op het werk op zijn best”, klonk het, en: “Elke baas die zijn personeel ervan beschuldigt zijn geld te verspillen, is totaal ongeschikt om een werkgever te zijn.”

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat de man ongelijk heeft. “Baas van het jaar”, klonk het onder meer ook in de commentaren. “Soms mensen moeten gewoon even serieus zijn” en “Geweldig. Bazen moeten strenger zijn met sommige werknemers. Er zijn andere mensen die graag je job willen doen en het zelfs beter kunnen.”