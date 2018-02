"5.800 dollar. Is een slachtoffer je zo weinig waard, Trump?" Emma overleefde schietpartij in Florida, nu rekent ze in vlijmscherpe speech af met wapenlobby Sven Van Malderen

18 februari 2018

18u59

Bron: CNN 414 Na het bloedbad op een school in Parkland (Florida) gaan in de Verenigde Staten steeds meer stemmen op om het wapengebruik aan banden te leggen. De heftigste reactie kwam van Emma Gonzalez, een studente die de schietpartij van Nikolas Cruz van dichtbij meemaakte. In een vlijmscherpe speech rekende ze gisteren af met de huidige politieke klasse en de wapenlobby. Het meisje wordt nu alom geprezen omdat ze haar krachtige boodschap zo passioneel onder woorden wist te brengen. De leerlingen die de tragedie overleefden, hebben intussen opgeroepen om volgende maand in Washington en elders in de Verenigde Staten te gaan betogen voor een strengere wapencontrole. "We gaan als studenten samen marcheren om voor ons leven te smeken", aldus Cameron Kasky (17).

"Alle mensen die hier vandaag aanwezig zijn, zouden in principe thuis aan het rouwen moeten zijn", begon Gonzalez. "Maar we staan hier nu samen omdat we verandering willen. Het enige wat de regering en de president doen, is hun medeleven betuigen. Sinds onze grondleggers het tweede amendement in onze grondwet opgenomen hebben, zijn onze wapens aan een duizelingwekkende snelheid verder ontwikkeld. De wapens zijn veranderd, maar onze wetten niet."

"Waarom is het makkelijker om een (half-)automatisch geweer te kopen dan een weekendje met vrienden te plannen? Wij snappen dat niet. In Florida heb je niet eens een wapenvergunning nodig, laat staan dat je dat tuig zou moeten laten registreren. En je kan zo veel wapens kopen als je wil."

"Voor het eerst lijkt er geluisterd te worden"

"Ik heb vandaag iets heel krachtigs gelezen van een leerkracht. Ik citeer: 'Als een volwassene mij zegt dat ik het recht heb om een wapen te bezitten, dan klinkt dat alsof mijn recht op wapenbezit belangrijker is dan jouw recht om te leven. Ik, ik, ik, eigenbelang: dat is het enige wat ik hoor."

"De studenten op deze school voeren constant discussies over wapens, dit jaar alleen al zijn er drie debatten geweest. Zelfs op het moment dat de schutter toesloeg en studenten zich in kasten moesten verstoppen, werd dit thema behandeld. Maar voor het eerst lijkt er nu naar ons geluisterd te worden."

Shootingtracker.com

"Ik heb vandaag een nieuwe website -shootingtracker.com- leren kennen. Uit de naam valt niet af te leiden dat er enkel schietpartijen uit Amerika op staan, maar moet dat dan? Australië had in 1996 een grote schietpartij in Port Arthur (daarbij vielen uiteindelijk 35 doden; nvdr). Daarna werd de wet aangepast en is er nooit meer zo'n tragedie gebeurd. Hetzelfde geldt voor Canada en het Verenigd Koninkrijk, in Japan kennen ze dit fenomeen zelfs niet. En wij moeten het intussen stellen met websites die de statistieken rond de slachtoffers bijhouden."

"Als studenten weten wij dat we niet zullen slagen als we niet studeren. Als je in dit geval niets onderneemt, zullen mensen blijven sterven. Onze volwassenen hebben zich misschien bij dat scenario neergelegd, maar wij niet."

"Wij zullen de wet veranderen"

"Wij zullen de kinderen worden die in geschiedenisboeken zullen opduiken. Niet als de zoveelste domme statistiek, maar omdat onze schietpartij de laatste op een school zal zijn. Wij zullen de wet veranderen, net als de Tinkers in 1969 voor elkaar kregen (zij sleepten het recht op vrije meningsuiting uit de brand nadat ze uit protest tegen de Vietnamoorlog zwarte armbanden op school droegen; nvdr). De schooldirectie, de familieleden en natuurlijk ook de studenten zelf, we zullen er blijven voor strijden."

"Ik wil ook de aandacht vestigen op een tweet van Trump. 'Er waren zo veel aanwijzingen dat de schutter van Florida mentaal gestoord was', schreef hij. 'Hij werd zelfs van school gestuurd vanwege slecht gedrag. Buren en klasgenoten wisten dat hij een groot probleem was. Zo'n gevallen moeten altijd bij de politie gemeld worden'."

"Meermaals gedaan"

"Wel, dat hebben we meermaals gedaan. Voor ons was het geen verrassing dat hij de schutter bleek te zijn. Nu zijn er zelfs mensen die zeggen dat we hem niet hadden mogen buitensluiten. Jullie hebben hem niet gekend, wij wel. De aandacht wordt nu op zijn mentale toestand gevestigd. Ik ben dan misschien geen psycholoog, maar hier was meer aan de hand. Met een mes had hij niet zo veel studenten pijn kunnen doen."

"Stop ook eens met de schuld bij de slachtoffers te leggen. Wat met de mensen die hem die wapens verkocht hebben, hem aanmoedigden om steeds verder te gaan met zijn wapenobsessie en niet tegenhielden toen hij moorddadige plannen bleek te hebben? Dan heb ik het niet over de FBI, maar over zijn omgeving. Zijn buren zagen hem in de tuin letterlijk met wapens bezig."

"Hoeveel geld kreeg je van de wapenlobby, Trump?"

"Als de president me in mijn gezicht komt vertellen dat het een vreselijke tragedie was en dat het nooit had mogen gebeuren, dan wil ik hem met alle plezier de volgende vraag stellen: 'Hoeveel geld kreeg je van de wapenlobby?'"

"Ach, ik ken het antwoord al: dertig miljoen dollar. Als je dat deelt door het aantal slachtoffers van wapengeweld in de VS in 2018, dan kom je op 5.800 dollar (4.670 euro) uit. Is dat hoeveel die mensen in jouw ogen waard zijn, Trump? Als je niets doet om dat tegen te gaan, zal het aantal slachtoffers blijven stijgen en hun waarde kelderen. Tot we absoluut niets meer waard zullen zijn. Mijn boodschap voor elke politicus die geld krijgt van de wapenlobby: je moest je schamen."

"Dom idee"

"Obama wilde ervoor zorgen dat wapens niet meer zo makkelijk verkocht konden worden aan mensen met een mentale aandoening, maar president Trump stak daar vorig jaar een stokje voor. Ik heb geen psycholoog nodig om te weten dat dat een dom idee was."

De Republikeinse senator Chuck Grassley heeft ervoor gezorgd dat de FBI dat soort mensen niet meer zo makkelijk kan controleren. En wat zegt hij nu? 'Jammer dat de FBI geen 'background checks' meer uitvoert op mentaal zieke mensen.' Je hebt er verdorie zelf voor gezorgd dat dat niet meer lukt."

"Gelul"

"De verkozenen in de regering liegen tegen ons, maar wij -de kinderen- zijn blijkbaar de enigen die het opmerken. Bedrijven proberen tegenwoordig karikaturen van tieners te maken: we zouden enkel maar met onszelf bezig zijn, maar dat is gelul. Politici die vanuit hun gouden stoeltjes beweren dat hier niets tegen gedaan kan worden? Gelul. Zeggen dat strengere wapenwetten het geweld niet zal doen dalen? Gelul."

"Zeggen dat een goede kerel met een wapen een slechterik met een geweer zal tegenhouden? Gelul. Zeggen dat geen enkele wet die honderden zinloze tragedies had kunnen voorkomen? Gelul. Zeggen dat wij -de kinderen- niet weten waar we over praten en dat we te jong zijn om te begrijpen hoe de regering werkt? Gelul."

"Als je het met me eens bent, ga dan stemmen. Contacteer je lokale verkozenen. Geef hen een stukje van je verstand."

March For Our Lives

Het blijft alvast niet bij een emotionele uithaal: de leerlingen die de schietpartij overleefden, roepen op om volgende maand in Washington en elders in de Verenigde Staten te betogen om een strengere controle op wapens te eisen. "We gaan als leerlingen samen marcheren om voor ons leven te smeken", aldus Cameron Kasky (17).

De betogingen kregen de de naam 'March For Our Lives' mee. Er is ook al een website, met de vraag aan het Congres om "binnen afzienbare tijd het wapengeweld effectief aan te pakken".