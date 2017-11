"45.000 Russische tweets hebben brexit beïnvloed" ep

In de dagen rond het Britse brexitreferendum hebben Russische accounts massaal berichten op Twitter geplaatst. In 48 uur tijd hebben ze ongeveer 45.000 tweets online gezet. De meeste riepen de Britten op om de Europese Unie te verlaten.

De universiteiten van Swansea en Californië concluderen dat in een studie, waaruit de krant The Times woensdag citeert. De onderzoekers vonden in totaal meer dan 156.000 Russische accounts die over brexit hebben geschreven. De meeste waren bots, oftewel speciaal geprogrammeerde accounts die automatisch tweets rondpompen. Eerder schreven die accounts vooral over het conflict in Oekraïne, maar rond het Britse referendum kregen ze ineens aandacht voor de brexit.

De Russische accounts waren vooral actief op 23 juni, de dag van het referendum. Ook de dag erna waren ze nog druk, maar daarna vielen de accounts meteen stil. "De belangrijkste conclusie is dat bots doelbewust zijn gebruikt en invloed hadden'', zegt onderzoeker Tho Pam.