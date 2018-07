"40,3 miljoen moderne slaven wereldwijd, Noord-Korea spant de kroon" TTR

19 juli 2018

13u13

Bron: Reuters, The Telegraph, Global Slavery Index, CNN 0 Uit de Global Slavery Index, jaarlijks opgesteld door de Walk Free Foundation, blijkt dat maar liefst 40,3 miljoen mensen wereldwijd als slaaf leven. Noord-Korea staat bovenaan het lijstje: één op de tien burgers kan volgens de Index een moderne slaaf genoemd worden. Slavernij bestaat er vooral uit gedwongen arbeid.

"Als het over Noord-Korea gaat, denkt men aan de ontwikkeling van raketten. Maar de Noord-Koreaanse tragedie gaat verder dan dat. Mensen worden er onderdrukt. Er is geen vrijheid meer", zegt Andrew Forrest, oprichter van de Walk Free Foundation. De organisatie bevroeg 50 ex-inwoners van Noord-Korea. Ze getuigden dat ze vaak onmenselijk lange uren moesten werken, waarvoor ze niet betaald werden.

"In Noord-Korea worden inwoners gebruikt in het voordeel van het regime van Kim Jong-un", zegt Amanda Mortwedt Oh van de mensenrechtenorganisatie in Noord-Korea. Kinderen moeten er bijvoorbeeld werken in de landbouw, maar krijgen geen cent te zien. Het geld gaat naar de scholen van de leerlingen. "Wie weigert te werken, wordt gestraft", klinkt het.



"Ik werkte op het veld tot ik in het laatste jaar van de lagere school zat. We deden alles met de hand", getuigt een anonieme Noord-Koreaan die wegvluchtte uit het land. "De lessen werden beëindigd in de voormiddag, zodat we in de namiddag konden werken."

Onderzoek

"Een situatie van uitbuiting die niet geweigerd kan worden omwille van bedreigingen, geweld, dwang, machtsmisbruik of bedrog, waarin men behandeld wordt als een beest". Dat is de definitie die de Global Slavery Index hanteert voor moderne slavernij. Het betreft onder meer mensenhandel, gedwongen arbeid, gedwongen huwelijk en uitbuiting van kinderen. De organisatie bevroeg dit jaar 71.000 mensen in 48 verschillende landen.

Naast Noord-Korea doen ook landen als Eritrea, Burundi, Afghanistan, Pakistan, Iran en Soedan het slecht. "De meeste landen worden gekarakteriseerd door conflict. Het is er niet veilig", zo staat de lezen in het rapport van de Walk Free Foundation.

Landen met het kleinst aantal slaven zijn Luxemburg, Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland. In ons land is er volgens de Index sprake van 23.000 moderne slaven. België behoort tot de landen die de meeste acties ondernemen om moderne slavernij aan te pakken.