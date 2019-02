“4 op de 5 priesters in het Vaticaan zijn homoseksueel”, stelt nieuw explosief boek kv

20 februari 2019

Bron: The Tablet, AP, Bloomsbury 3 Tachtig procent van de priesters in het Vaticaan zijn homoseksueel, al zijn ze niet allemaal seksueel actief. Dat stelt journalist Frédéric Martel in zijn nieuw boek Sodoma: het geheim van het Vaticaan dat vanaf morgen in de boekhandel ligt. Het werk is het resultaat van vier jaar research en 1.500 interviews met insiders. “Een verbijsterende beschrijving van corruptie en hypocrisie in het hart van het Vaticaan”, zegt uitgever Bloomsbury.

Auteur Frédéric Martel, een voormalige adviseur van de Franse overheid in de jaren 1990, werkte vier jaar lang aan het boek en sprak daarvoor onder andere met 41 kardinalen, 52 bisschoppen en monseigneurs, 45 pauselijke ambassadeurs en diplomaten, elf leden van de Pauselijke Zwitserse Garde en meer dan 200 priesters en seminarieleden. Hij reisde daarvoor naar 30 landen en kreeg de hulp van 80 researchers, vertalers, fixers en lokale journalisten, alsook een team van vijftien advocaten.

Martel, zelf homoseksueel en niet religieus, stelde tijdens de gesprekken vast dat sommige priesters hun homoseksualiteit aanvaarden. Enkele van hen hebben zelfs een relatie, maar anderen gaan losse seksuele contacten aan met mannelijke prostituees. Sommige clerici weigeren hun seksualiteit te aanvaarden. De auteur is bijzonder kritisch voor hooggeplaatste figuren in de Katholieke Kerk die homoseksualiteit openlijk erg streng veroordelen, maar zelf stiekem homo zijn. Hoe meer een kardinaal of bisschop homoseksualiteit afkeurt, des te groter de kans dat hij zelf homoseksueel is, zegt Martel.

Verklaringen

Volgens Martel is het hoge percentage homoseksuelen in de clericus te wijten aan het feit dat katholieke homoseksuele mannen al zeker tot in de jaren 1970 - toen de homoseksuele geaardheid meer aanvaard werd - weinig opties hadden. “Dus deze pariahs werden ingewijden en maakten van hun zwakte een sterkte”, schrijft hij. Dat zou ook mede verklaren waarom steeds minder mannen kiezen voor het priesterschap: homoseksuele mannen hoeven hun geaardheid niet meer te verbergen en kunnen zelfs huwen.

Volgen Rik Torfs, professor kerkelijk recht aan de KU Leuven, is de verklaring voor het grote aantal homoseksuelen in de kerk mogelijk tweeledig: “In veel landen staat de kerk niet meer in het centrum van het debat en daardoor ontstaat een nichemarkt”, stelt hij. “Bovendien zijn priesters vaak in rituelen betrokken, met kazuifels en rituele kleding en trekt dat misschien vooral homoseksuelen aan.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Cultuur van geheimhouding

Hoewel het boek handelt over homoseksualiteit en niet over pedofilie in de Kerk, haalt Martel aan dat de cultuur van geheimhouding onder priesters ertoe leidt dat misbruik niet aangekaart wordt, zeggen bronnen die het boek al gelezen hebben aan The Tablet.

De publicatiedatum van het boek, dat tegelijkertijd in 20 landen verschijnt, valt samen met de aanvang van een kerktop over kindermisbruik in de Katholieke Kerk, die loopt van donderdag tot zondag en wordt geleid door paus Franciscus.

Voorstanders van het werk zeggen dat Martels boek onthult hoe ontwricht de katholieke klerikale cultuur is door seksualiteit zo in de doofpot te stoppen. Critici vrezen dat de timing van de publicatie ertoe zal leiden dat homoseksualiteit en kindermisbruik weer onder één noemer gebracht zullen worden, waardoor de heksenjacht op homoseksuele priesters verder zal toenemen.

Kardinalen willen “gesel van homoseksualiteit uitroeien

Uitgerekend vandaag roepen twee conservatieve kardinalen de bisschoppen die vanaf morgen aan de topbijeenkomst zullen deelnemen op om "de gesel van de homoseksuele zaak" in de Kerk te veroordelen. "De gesel van de homoseksuele zaak heeft zich binnenin de Kerk verspreid, aangewakkerd door georganiseerde netwerken en beschermd door een klimaat van samenspanning en een algemeen stilzwijgen", beweren de Amerikaan Raymond Burke en de Duitser Walter Brandmüller.

De twee kardinalen vinden het vooral erg dat "de vreselijke misdaad van het misbruik van minderjarigen" verklaard wordt door "het klerikalisme" en niet door "het kwaad dat sommige kringen in de Kerk verderft".