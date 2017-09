"€4.450 voor abortus in VK": Ierland organiseert volgende lente referendum over abortus ESA

18u11

Bron: Belga, The Independent 0 thinkstock Illustratiebeeld In mei of juni 2018 mogen de Ieren zich in referenda uitspreken over de abortuskwestie. Dat heeft de Ierse regering aangekondigd. Momenteel is abortus op het groene eiland illegaal, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Kiezers zullen kunnen stemmen of abortus gelegaliseerd kan worden "in bijna alle gevallen".

Elk jaar reizen duizenden Ierse vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk om abortus te plegen, omdat het illegaal is in Ierland. Voor die vrouwen hangt daar een aardig prijskaartje aan: het kost zo'n £4.000 (€4.550) voor de reis, accomodatie en medische kosten. "We hebben nood aan gratis, veilige en legale aborties voor wie het nodig heeft of wil. En we hebben het nu nodig", schrijft Abortion Rights Ireland.

Dublin spreekt van een reeks referenda met betrekking tot veranderingen in de grondwet. De volksraadpleging over abortus betreft het achtste amendement, dat het "recht op leven van het embryo" garandeert, met hetzelfde recht op leven voor de moeder.

Een zwangerschap afbreken kan enkel onder zeldzame omstandigheden wanneer het leven van de vrouw in gevaar loopt, en dan nog is het moeilijk. "Er zijn gevallen bekend van vrouwen met zelfdodingsgedachten die geen abortus mogen laten doen van hun dokter omdat ze niet 'suïcidaal genoeg' zijn", aldus Abortion Rights Ireland.

Amanda Mellet was 21 weken zwanger toen ze te horen kreeg dat haar ongeboren kind zeker zou sterven, maar abortus werd haar geweigerd. Uiteindelijk ging ze naar het VK om een abortus te laten doen, maar omdat ze het zich niet kon veroorloven om lang te blijven moesten de assen en de urne van haar kind haar achterna gestuurd worden.

Een vrouw kan tot 14 jaar cel krijgen als ze een abortuspil inneemt, wat online besteld kan worden.

