“28 biljoen ton ijs gesmolten binnen 30 jaar, miljoen mensen zullen moeten verhuizen” MDG

23 augustus 2020

17u05

Bron: ANP 0 De opwarming van de Aarde heeft ertoe geleid dat tussen 1994 en 2017 zo'n 28 biljoen (28.000 miljard) ton ijs is gesmolten, stellen Britse onderzoekers, aldus The Guardian. De ontstelde onderzoekers zijn tot die conclusie gekomen na een analyse van satellietbeelden.

Die beelden laten een aanzienlijke krimp zien van de hoeveelheid ijs op de Noord- en Zuidpool, gletsjers en in hooggebergten. De wetenschappers, verbonden aan universiteiten in Leeds, Londen en Edinburgh, beschrijven de afname van de hoeveelheid ijs op het aardoppervlak als "onthutsend" en waarschuwen dat het zeeniveau eind deze eeuw een meter hoger zal zijn als de poolkappen en de gletsjers in het huidige tempo blijven smelten.

“Een miljoen mensen moeten verhuizen”

"Om dat in context te plaatsen, betekent het dat per centimeter zeestijging ongeveer een miljoen mensen die nu in laaggelegen gebieden wonen, moeten verhuizen", aldus hoogleraar Andy Shepherd. De wetenschappers waarschuwen ook dat door het smelten van de grote hoeveelheden ijs, zonnestralen in mindere mate worden weerkaatst door het aardoppervlak, waardoor de aarde nog sneller zal opwarmen.

Het koude, zoete smeltwater verstoort daarnaast de ecosystemen in de wateren rond de Noord- en Zuidpool. In hooggebergten dreigen drinkwatertekorten te ontstaan als gevolg van het wegsmelten van gletsjers.

"In het verleden hebben we weleens naar afzonderlijke gebieden zoals de Zuidpool en Groenland gekeken. Dit is echter de eerste keer dat iemand heeft gekeken naar de hoeveelheid ijs die van het totale aardoppervlak verdwijnt", aldus Shepherd. De afname van het ijs op het aardoppervlak komt overeen met het zwartste scenario van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering, voegde hij daaraan toe.