“250 kilometer per uur”: Saudi-Arabië wil snelste, langste en hoogste rollercoaster ooit in woestijn bouwen IB

28 augustus 2019

02u23

Bron: Saudi Gazette, Daily Mail, Parkworld.be 0 Saudi-Arabië heeft plannen om ‘s werelds grootste, langste én snelste rollercoaster ooit te gaan bouwen in de woestijn. The Falcon’s Flight zal snelheden tot 250 kilometer per uur gaan halen en komt in Six Flags Qiddiya in de buurt van de Saudische hoofdstad Riaad te staan.

Op beelden van het project is te zien hoe een karretje in de vorm van een gerobotiseerde valk langs grote hoogten racet, enorme loopings maakt en met duizelingwekkende snelheden door bochten vliegt.

Breaking News! Six Flags #Qiddiya, Saudi’s first theme park, will feature several record-breaking rides. Hold onto your seats tight and experience the longest, tallest and fastest roller coaster in the world, “Falcon’s Flight”!#QiddiyaSoMuchMore

🎡🎢🎠🎪 pic.twitter.com/gcZ1dzQ9gd Qiddiya - القدية(@ qiddiya) link

“Meest unieke Six Flags Park ooit”

“Onze visie is om van Six Flags Qiddiya een themapark te maken dat niet alleen alle spanning en opwinding biedt die mensen gewend zijn van Six Flags, maar om daar nog een extra laag aan toe te voegen met authentieke thema’s die samengaan met de regio”, zegt Michael Reininger, CEO van Qiddiya Investment Company in de Saudi Gazette. “Dit zal het meest unieke Six Flags themapark zijn dat ooit gebouwd is”, voegt David McKillips, de president van de Six Flags International Development Company eraan toe. “We zijn trots om deze mijlpaal met Qiddiya te vieren.”

Verwacht wordt dat het park in 2023 opengaat. De Falcon’s Flight zal het kroonjuweel worden van het park, dat in een vallei op zo’n zestig kilometer buiten Riaad gebouwd zal worden.

Wereldrecordhouder

De huidige wereldrecordhouder in rollercoasterland is de Formula Rossa in Abu Dhabi, die een snelheid tot 240 kilometer per uur in vijf seconden kan halen. QIC heeft officieel nog geen gegevens vrijgegeven over de hoogte, snelheid en lengte van de nog te bouwen Falcon’s Flight, die geïnspireerd is op de iconische roofvogel die in het Midden-Oosten erg populair is om mee te gaan jagen.

De snelste achtbaan van België én meteen van de hele Benelux is de Fury in Bobbejaanland, die een snelheid van 106,6 kilometer per uur kan halen.