"23 familieleden in Syrië gedood bij bombardementen van internationale coalitie" IB

03u15

Bron: Belga 0 AFP Syrische kinderen uit de provincie Deir Ezzor in een vluchtelingenkamp in Idlib. Drieëntwintig burgers, leden van eenzelfde familie, zijn gisterenavond om het leven gekomen bij luchtbombardementen op een dorp dat in handen is van terreurmilitie IS. De bombardementen vonden plaats in de provincie Deir Ezzor, in het oosten van Syrië. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Het Observatorium zegt dat de bombardementen het werk zijn van de internationale coalitie onder leiding van de VS, waar ook België lid van is. De coalitie ondersteunt een offensief van de Syrische Democratische Strijdkrachten, een Arabisch-Koerdische coalitie, op de oostelijke oever van de Eufraat in de provincie.

Acht kinderen en zes vrouwen

Onder de slachtoffers in het dorp Jerzi zouden acht kinderen en zes vrouwen zijn. De 23 slachtoffers van dezelfde familie - neven, broers en hun kinderen - zouden zich verschuild hebben in het huis, nadat ze de gevechten in een naburig dorp waren ontvlucht.

De berichtgeving van het Observatorium, dat de situatie naar eigen zeggen vanuit het Verenigd Koninkrijk monitort via een netwerk van correspondenten in Syrië, kon niet bevestigd worden door onafhankelijke bronnen ter plaatse.

EPA Beschadigde gebouwen in de provincie Deir Ezzor.