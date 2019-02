“22-jarige verdachte bekent diefstal van Zweedse kroonjuwelen” kg

15 februari 2019

14u28

Bron: Belga 0 Een 22-jarige Zweed heeft bekend dat hij de kroonjuwelen gestolen heeft. "Ik was het die de diefstal pleegde", zei hij volgens de tv-zender SVT aan het gerecht. Als motief gaf hij de hoge waarde van de kroonjuwelen. In ondervragingen door de politie had hij de diefstal tot dusver ontkend.

De kroonjuwelen werden eind juli 2018 gestolen uit de kathedraal van Strängnäs, zowat 70 kilometer ten westen van Stockholm. Het ging om de kroon en rijksappel van de in 1611 gestorven koning Karel IX van Zweden en de kroon van zijn gemalin, koningin Christina van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, die in 1625 overleed. Samen hebben ze een geschatte waarde van omgerekend ruim 6 miljoen euro.

In vuilbak

Nadat de juwelen vorige week dinsdag in een vuilnisbak waren opgedoken, werd het proces tegen de 22-jarige beklaagde onderbroken. Hij was half september 2018 opgepakt en in januari aangeklaagd.



Procureur Isabelle Bjursten legde vrijdag beeldmateriaal aan het gerecht voor waarop te zien is dat de kroon van Karel IX en de gouden rijksappel beschadigd zijn.