"2017 voorlopig tweede warmste jaar ooit, na 2016"

Bron: Belga 0 Getty Images Dit jaar is tot nu toe het tweede warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen. Dat meldt het Amerikaans National Oceanic and Athmospheric Administration (NOAA), vergelijkbaar met het KMI. De gemiddelde temperatuur over land en oceaan lag 0,87 graden Celsius boven het gemiddelde van de 20e eeuw - in 2016 was dat 0,99 graden boven dat gemiddelde.

De vorige maand was ook de vierde warmste maand ooit.



Van de tien warmste eerste negen maanden van het jaar ooit zijn er negen die sinds 2005 zijn voorgevallen. Enkel 1998 komt ook nog voor in de top 10 van de globaal warmste temperaturen van januari tot en met september.



NOAA startte de waarnemingen in 1880.

