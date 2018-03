"15 schuilende schoolkinderen gedood bij luchtaanval in Oost-Ghouta" kv

19 maart 2018

22u13

Bron: Belga 0 Bij een luchtaanval zijn vijftien kinderen en twee vrouwen, die zich voor de bombardementen verschuilden in een school in Arbin in Oost-Ghouta, om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten vanavond in Coventry.

Arbin is nog steeds in handen van de rebellen in Oost-Ghouta, de regio ten oosten van de hoofdstad Damascus, waartegen de Syrische troepen sinds 18 februari een hevig militair offensief zijn begonnen.