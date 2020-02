“13.000 migranten langs grens tussen Turkije en Griekenland” LH KV

29 februari 2020

23u23

Bron: ANP, Belga 0 Zeker 13.000 migranten staan langs de Turks-Griekse grens in een poging om verder Europa in te komen. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag verklaard.

De asielzoekers begonnen massaal naar de grens te gaan nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aankondigde dat hij vluchtelingen die naar Europa wilden niet langer zou tegenhouden. Erdogan telde eerder 18.000 migranten die de grens ook al waren overgestoken.

“De teams die langs de 212 kilometer lange grens tussen Turkije en Griekenland werken, telden 13.000 mensen die verzameld waren aan de officiële grenspunten in Pazarkule en Ipsala, net als op andere plaatsen”, meldt het OM. ““Duizenden migranten, onder wie gezinnen met jonge kinderen zullen een koude nacht beleven.”



Veel migranten komen aan in Edirne, in het noordwesten van Turkije. Zij komen met auto’s, taxi’s en bussen aan vanuit Istanboel, verklaart Lado Gvilava, chef van de Turkse missie van de OIM.

Turkije opende vrijdag de grenzen met Europa en dreigde ermee een nieuwe toestroom van Syrische vluchtelingen door te laten als de Europese Unie het land niet actief steunt in het conflict in Syrië.