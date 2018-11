“125 keer op 1 dag niet de waarheid verteld”: Trump gaat in aanloop naar verkiezingen in overdrive met foute stellingen Washington Post: Trump heeft op 649 dagen 6.420 foute of misleidende claims gemaakt TT

02 november 2018

16u07

Bron: The Washington Post, CNN, Reuters 5 Hij was de afgelopen twee jaar al kampioen in het nogal vrijelijk omgaan met de waarheid, maar in de afgelopen weken heeft Amerikaans president Donald Trump daar nog een aantal schepjes bovenop gedaan. Volgens een analyse van The Washington Post vertelde Trump in de laatste zeven weken voor de tussentijdse verkiezingen dertig keer per dag niet de waarheid, tegenover een gemiddelde van ‘maar’ vijf keer per dag tijdens de eerste negen maanden van zijn presidentschap.

1.419 foutieve of misleidende stellingen op zeven weken tijd, tegenover 1.318 op negen maanden tijd bij het begin van zijn ambtstermijn. Dat is de conclusie van de factchecker-databate van The Washington Post die al loopt sinds Trump president van de VS is. Trump legde de eed af op 20 januari 2017. Tijdens de 649 dagen die sindsdien zijn gepasseerd vertelde hij in totaal al 6.420 leugenachtige stellingen, claimt de Amerikaanse krant.

Vooral de laatste weken neemt Trumps vrije omgang met de waarheid een hoge vlucht, met als absoluut hoogtepunt 7 september, toen Trump maar liefst 125 foute stellingen naar voren gebracht zou hebben. De president hopt dezer dagen van staat naar staat in de hoop het tij voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden nog te kunnen keren en vertelt tijdens die bijeenkomsten voor een massa volk elke keer 35 tot 45 onwaarheden, nog steeds volgens de krant.

De krant klaagt vandaag al grappend aan dat het factcheck-team tegenwoordig nog maar weinig nachten en weekends vrij heeft omdat het zoveel werk heeft de eindeloze stroom van controversiële uitspraken tegen het licht te houden.

“Grootste belastingverlaging ooit”

Veel claims komen vaak terug. Zo heeft Trump al 120 keer gezegd dat zijn regering “de grootste belastingverlaging in de geschiedenis” heeft doorgevoerd, wat helemaal niet klopt. Het gaat in werkelijkheid om de achtste grootste verlaging in de Amerikaanse geschiedenis. Dat er geen enkele Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 is geweest, heeft Trump al 157 keer herhaald, hoewel de inlichtingendiensten al maanden geleden hebben gezegd dat de Russen zich wel degelijk met de campagne hebben gemoeid.

De Verenigde Staten staan voor cruciale parlementsverkiezingen, volgende week woensdag. Mogelijk verliezen de Republikeinen daarbij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, al zouden ze wel de controle over de Senaat gaan behouden. Gisteren nog kreeg Trump tonnen kritiek voor een “misselijkmakende” campagnevideo over de migrantenkaravaan die momenteel doorheen Mexico trekt.