"12 doden bij Amerikaanse bombardementen op Syrië"

24 mei 2018

03u43

Bron: Belga 4 Minstens twaalf Syrische pro-regimestrijders zijn omgekomen nadat de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten woensdagnacht bombardementen heeft uitgevoerd op meerdere militaire doelwitten in het oosten van Syrië. Dat maakte het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) donderdag bekend.

De luchtaanvallen waren gericht tegen militaire stellingen ten zuiden van de stad Abu Kamal, zegt het SOHR. Abu Kamal ligt op ongeveer vijftien kilometer van de grens met Irak en is een gebied dat verschillende keren is aangevallen door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Het Syrische staatspersagentschap Sana verklaarde vandaag dat de door de VS geleide luchtaanval op Syrische militaire stellingen, gelegen tussen de Syrische woestijn en de Iraakse grens, enkel materiële schade heeft veroorzaakt.

Een Syrische bron met banden met de overheid meldt dat de doelwitten bewaakt werden door de Iraanse Revolutionaire Garde, het militair elitekorps van Iran.

De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft nog niet bevestigd of zij de luchtaanvallen heeft uitgevoerd.

Israël

Het Duitse persagentschap DPA bericht op basis van bronnen binnen de Syrische regering in Damascus dat militaire basissen gecontroleerd door de Iraanse Revolutionaire Garde het doelwit waren. Iraanse troepen en milities van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah, die het regimeleger steunen, worden in Syrië wel vaker gebombardeerd. Die luchtaanvallen worden meestal toegewezen aan Israël, dat zelden aanvallen bevestigt.

Nog een andere bron zegt aan het Franse persbureau AFP dat Islamitische Staat (IS) mogelijk het doelwit was. De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten is actief in het gouvernement Deir ez-Zor tegen de terreurgroep.

De overleden slachtoffers waren volgens het Syrisch Observatorium niet van Syrische afkomst.