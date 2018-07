"11 kinderen gedood bij bombardementen in zuiden van Syrië" kv

21 juli 2018

03u08

Bron: Belga 0 Bij bombardementen op door de terreurgroep Islamitische Staat (IS) gecontroleerd gebied in het zuidwesten van Syrië zijn vrijdag 26 burgers omgekomen, onder wie 11 kinderen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De luchtaanvallen werden volgens de Britse ngo uitgevoerd door de Syrische en Russische luchtmacht.

De bombardementen vonden plaats in de provincie Dera, waar IS nog enkele gebieden onder controle heeft. Het gaat om de laatste verzetshaarden van de terreurgroep in het zuidwesten van Syrië. Het Syrische regeringsleger heeft ondetussen weer 90 procent van Dera heroverd.

Volgens het Observatorium kan de balans van de aanvallen nog verder oplopen. Het maakt melding van "tientallen gewonden, van wie sommigen in kritieke toestand".