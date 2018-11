“1 op de 20 Europeanen weet niet wat de Holocaust is” ttr

27 november 2018

16u16

Bron: belga 1 Antisemitische stereotypes zijn wijdverspreid in Europa, en dat terwijl de herinnering aan de Holocaust beetje bij beetje vervaagt. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat de Amerikaanse nieuwszender CNN uitvoerde in zeven Europese landen. Opmerkelijk: 1 op de 20 Europeanen heeft zelfs nog nooit gehoord van de Holocaust.

CNN liet opiniepeilingsbureau ComRes in september 7.092 respondenten interviewen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Polen, Hongarije, Zweden en Oostenrijk. Daaruit blijkt dat meer dan een kwart van de Europeanen vindt dat Joden te veel invloed hebben in het bedrijfsleven en financiële instellingen. Daarnaast vindt 22 procent van de respondenten dat Joden te veel invloed hebben in de media, terwijl een kwart vindt dat ze te veel invloed hebben op oorlogen en conflicten.



“De resultaten zijn schokkend, en wijzen erop dat diepgewortelde vooroordelen tegen Joden niet alleen hardnekkig, maar ook wijdverspreid zijn”, zegt journaliste Clarissa Ward van CNN, die werkte aan het onderzoek.

Holocaust

Ward wijst ook op “het gebrek aan kennis over de Holocaust”. Maar liefst 40 procent van Duitse jongvolwassenen zegt dat zij “weinig of niets weten” over de Holocaust. Daarnaast heeft 1 op de 20 Europeanen zelfs nog nooit gehoord over de Holocaust, zo blijkt uit de peiling.



“Dit is bijzonder verrassend, gezien het feit dat tienduizenden overlevenden van de Holocaust nog in leven zijn en de Tweede Wereldoorlog minder dan 75 jaar geleden eindigde.”

Negatief beeld

Kleine "nuance" evenwel: terwijl 10 procent van de Europeanen toegeeft dat ze een negatief beeld heeft van Joden, heeft 16 procent hetzelfde met LGBT+, 36 procent vindt migranten maar niets, 37 procent denkt zo over moslims en 39 procent over Roma.