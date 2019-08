“1,7 miljoen demonstranten” komen ondanks gietende regen op straat in Hongkong MVDB DVDE TT

18 augustus 2019

12u30

Bron: DPA - Belga - ANP 18 Update Vandaag vindt in Hongkong een nieuwe dag van massaprotest plaats. Honderdduizenden demonstranten zijn samengekomen in het Victoria Park, dat volledig volliep. Volgens de organisatoren zelf zijn er zelfs 1,7 miljoen betogers, maar dat cijfer is nog niet onafhankelijk bevestigd. Ook in de omliggende straten kwam een massa volk op de been ondanks de stromende regen. Het zorgde voor een zee van paraplu’s. Het voornemen van de demonstranten was om deze demonstratie vreedzaam te laten verlopen, nadat eerdere protesten onder meer op de luchthaven waren uitgelopen op chaotische taferelen.

Volgens een schatting van het Duitse persbureau DPA nemen honderdduizenden mensen deel aan een bijeenkomst van de pro-democratiebeweging.

Het regent stevig in Hongkong, de menigte ziet er daardoor uit als een zee van paraplu’s. De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor de betoging, maar niet voor een geplande mars. Een groot deel van de demonstranten hebben het volgelopen park inmiddels verruild voor de openbare weg, waardoor ze volgens de regel in overtreding zijn.



Het Civil Human Rights Front, dat de voorbije weken protestacties organiseerde waar miljoenen Hongkongers aan deelnamen, heeft een oproep gelanceerd voor een “vredevolle, rustige en niet gewelddadige” demonstratie. Eerdere protesten mondden uit in gewelddadige confrontaties met de politie, die met traangas en rubberkogels de menigte uiteen trachtte te drijven.

Meer democratie

De demonstranten voeren al ruim twee maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen ze dat Lam het veld ruimt.

Inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie genoten altijd meer rechten dan inwoners van het vasteland. Maar sinds het aantreden van de Chinese president Xi Jinping hebben ze het gevoel dat steeds meer vrijheden worden ingeperkt. Ook gisteren was er een grote demonstratie in Hongkong. Daaraan deden ook duizenden leraren mee.

De sociale onrust in Hongkong gecombineerd met de handelsoorlog tussen China en de VS kan leiden tot een “economische tyfoon”, zo waarschuwde de minister van Financiën van Hongkong, Paul Chan, op zijn blog. De economische groei in Hongkong is onlangs naar beneden bijgesteld tot zo goed als nul procent.

