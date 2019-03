“1,4 miljoen mensen namen deel aan wereldwijde klimaatstaking” LH

19 maart 2019

21u24

Bron: Facebook, The Guardian 6 Volgens de website Fridays for the Future namen afgelopen vrijdag 1,4 miljoen mensen deel aan de wereldwijde klimaatstaking. Er waren acties in 2.233 steden in totaal 128 landen. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg spreekt zelf over 1,5 miljoen deelnemers. “De grootste wereldwijde klimaatactie ooit”, zegt ze.

“Scholieren namen vrijdag deel aan acties in 2.233 steden en dorpen in 128 landen, met demonstraties van Australië tot India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten”, aldus Fridays for the Future, die alle acties bijhield. Volgens de website waren in België ruim 53.000 deelnemers aanwezig op de grote klimaatstaking.

Thunberg, het Zweedse klimaatmeisje die uitgroeide tot het wereldwijde gezicht van de beweging, zei op haar Facebookpagina dat “elke actie verschil maakt en niemand te klein is om het verschil te maken”. “Het favoriete argument hier in Zweden en elders is dat het er niet toe doet wat we doen, omdat we te klein zijn om een verschil te maken. Vrijdag vond de grootste wereldwijde klimaatactie ooit plaats”, aldus Grunberg, die klimaatbeweging 350.org aanhaalt. Volgens die organisaties waren er acties op 2.083 verschillende locaties in 125 landen.

“Geen oplossing binnen huidig systeem”

“Mensen blijven me vragen ‘Wat is de oplossing voor de klimaatcrisis?’. Ze verwachten dat ik het antwoord weet. Dat is meer dan absurd, omdat er geen ‘oplossingen’ zijn binnen onze huidige systemen. We hebben een hele nieuwe manier van denken nodig. Het politieke systeem dat jullie hebben gecreëerd, heeft alleen te maken met competitie.”

“We moeten samenwerken en de resterende bronnen van deze planeet op een eerlijke manier delen. We geven gewoon de woorden van de wetenschap door. Onze enige eis is dat je ernaar begint te luisteren. En actie onderneemt”, aldus Thunberg nog.