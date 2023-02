Brusselse toeriste (23) zwaargewond bij drama tijdens het liften in Argentinië

Een jonge Brusselse vrouw is tijdens een reis door Argentinië zwaargewond geraakt bij een ongeval. Justine D. (23), een ex-atletiekkampioene, zat als liftster in een auto die betrokken raakte bij een zware crash. De vrouw ligt op intensieve zorgen. Volgens lokale media kreeg ze een klap op de ruggengraat en is ze het gevoel in de onderste ledematen verloren.

Afgelopen vrijdag kwam de Belgische toeriste Maggie Kamila Kiraga (30) om het leven bij een drama in het zuiden van Argentinië. De vrouw sprong de bal van een hond achterna in een meer, waarna ze verdronk. Zondag raakte opnieuw een Belgische toeriste betrokken bij een drama, deze keer bij Ushuaia, ook in het zuiden van het land.

Frontale botsing

Twee Belgische toeristen waren volgens lokale media aan het liften. Bij het uitrijden van de stad Ushuaia werden ze opgepikt door een 42-jarige bestuurder in een auto van het type Cherry Fullwin. Na een rit van zowat 100 kilometer botste die wagen zo'n vijf kilometer voor Tolhuin frontaal tegen een Toyota Corolla. De politie onderzoekt nog hoe een van beide wagens op het verkeerde baanvak terechtkwam.

De klap moet hard geweest zijn. Foto’s tonen dat er bijna niets overblijft van de voorzijde van de rode Cherry Fullwin, waarin de Belgische toeristen meereden. De witte Toyota Corolla, waarin twee mannen van 30 jaar zaten, kwam tientallen meters verder in de berm terecht. Alle vijf inzittenden werden naar een ziekenhuis in Tolhuin gebracht.

Geen gevoel meer in benen

Een van de gewonde Belgische liftsters is de Brusselse Justine D. (23). Het gaat om een afgestudeerde rechtenstudente en voormalige atletiekkampioene. In 2016 werd ze nog Belgisch Kampioen op de 400 meter indoor hardlopen voor cadetten en scholieren in Gent.

De vrouw is er erg aan toe. Volgens lokale media is haar ruggengraat gebroken en is ze het gevoel verloren in de onderste ledematen. De vrouw werd zondag geopereerd en verblijft nog altijd op intensieve zorgen.

