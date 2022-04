Brusselse PS verzet zich tegen verbod op onverdoofd slachten

Het dossier van het onverdoofd slachten verdeelt de Brusselse meerderheid. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) legde in oktober een ontwerp van ordonnantie dat onverdoofd slachten verbiedt op de regeringstafel nadat het Grondwettelijk Hof het Vlaams en Waals verbod had gevalideerd. Maar er werd binnen de regering geen consensus gevonden.

In januari legden Défi, Groen en Open Vld de tekst dan als voorstel van ordonnantie neer in het Brussels Parlement. PS-fractieleider Ridouane Chahid sprak van een “onverantwoorde houding”, maar het was wachten op de houding die de fractie zou aannemen. Zou de PS een gezamenlijk standpunt innemen of de fractieleden de vrijheid geven bij de stemming?

Het debat over het voorstel moet nog starten in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement. Die zal zich wellicht in mei onder meer buigen over de vraag of er hoorzittingen moeten georganiseerd worden. Wellicht is de plenaire stemming niet voor het zomerreces.