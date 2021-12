Brusselse minister van Gezondheid: "Sommigen transformeren in kerstman wanneer feestdagen dichtbij komen. Het is crimineel"

De Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) was vrijdagochtend te gast bij de Franstalige zender DH Radio. Hij had het daar over vaccinaties voor 5- tot 11-jarigen. De minister blikte ook vooruit op het Overlegcomité van 22 december en had iets te zeggen over de “populisten van de crisis”.

De huidige coronacijfers zorgen ervoor dat Maron voorzichtig blijft over het volgende Overlegcomité: “Het lijkt me een illusie om te denken dat we de maatregelen zullen kunnen versoepelen. Het toont weinig verantwoordelijkheidszin om nu te pleiten voor versoepelingen.”

De Brusselaar sprak zich dan ook negatief uit over de “populisten van de crisis”: “Dat zijn de mensen die zich transformeren in de kerstman wanneer de feestdagen dichtbij komen. Ze kondigen zaken aan die geen basis hebben of die ertoe dienen om de hoop van de bevolking te doen groeien. Maar dat riskeert de mensen teleur te stellen. Dat is crimineel, vind ik.” Hij roept daarom op tot sereniteit en te stoppen met jojoën.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf donderdagavond alvast aan dat we geen nieuwe coronamaatregelen moeten verwachten voor Kerstmis en Nieuwjaar.

Boosterprik verplichten voor geldig CST?

De ministers van Volksgezondheid zitten volgende week maandag samen in een Interministeriële Conferentie (IMC) om de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar te bespreken. De Ecolo-minister benadrukt daarbij dat die vaccinaties met zekerheid enkel zullen gebeuren op vrijwillige basis en met toestemming van de ouders. “Er is op dit moment geen sprake van deze vaccinaties verplicht te maken”, zei hij bij DH Radio.

De IMC zal Maron de aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en van de Hoge Gezondheidsraad volgen, zegt Maron. Die laatste gaf donderdag alvast een positief advies.

Hoewel kinderen minder risico hebben om zwaar ziek te worden door het coronavirus, ziet Alain Maron wel voordelen in het vaccineren van 5- tot 11-jarigen. Het doel is vermijden dat er clusters ontstaan in de scholen en ook het beschermen van de oudste mensen.

Over het verplicht maken van de boosterprik om een geldig Corona Safe Ticket (CST) te kunnen krijgen, is volgens Maron nog geen beslissing genomen. “Als we willen dat het CST nuttig blijft om het risico op besmetting te verminderen, zullen we de booster erbij moeten betrekken”, zegt hij over de kwestie. Al is het volgens de minister beter om die beslissing op Europees niveau te nemen.