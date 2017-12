Brussels Airlines verleende bijstand aan 15.000 passagiers: "Meer gedaan dan de wet voorschrijft" IVI

17u54

Bron: Belga 0 Photo News Brussels Airlines moest verschillende vluchten schrappen door het winterweer. Brussels Airlines heeft gisteren tijdens de problemen door het winterweer gisteren bijstand verleend aan zowat 15.000 passagiers, op een totaal van ruim 20.000. Het kostenplaatje voor de luchtvaartmaatschappij kon woordvoerder Geert Sciot niet kwijt , maar hij bevestigde wel dat Brussels Airlines "meer deed dan strikt genomen de wet voorschrijft".

Gisterennamiddag raakte bekend dat Brussels Airlines de meeste van haar vertrekkende vluchten moest afschaffen door de sneeuw. Enkel vluchten naar verre bestemmingen konden vertrekken. Volgens Sciot ging het om overmacht. "We waren slachtoffer van het weer en van problemen met de infrastructuur op Brussels Airport. Bovendien werden we ook op andere luchthavens in Europa geconfronteerd met problemen."

Compensatie

Volgens de woordvoerder voorziet de Europese regelgeving dat een luchtvaartmaatschappij bij overmacht bijstand moet verlenen aan haar klanten. Het gaat dan onder andere om een maaltijd, eventueel een overnachting en het herboeken van de vlucht.

Brussels Airline boekte zetels bij concurrerende luchtvaartmaatschappijen, wat volgens de woordvoerder verdergaat dan wat Europa voorschrijft. "We hebben daarnaast ook een commerciële geste gedaan naar passagiers die te laat op de luchthaven arriveerden als gevolg van de sneeuw".

Brussels Airlines betreurt de hinder voor de passagiers. "Het was ook voor ons een slechte dag."