Brussels Airlines schrapt dozijn vluchten door staking Franse luchtverkeersleiders

De Franse luchtvaartautoriteit had dinsdag luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om de helft van hun vluchten in, van en naar Frankrijk te schrappen wegens de aangekondigde staking. De luchtverkeersleidersvakbond SNCTA eist met de actie garanties over compensaties voor de hoge inflatie en over toekomstige rekruteringen.