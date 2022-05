Bruidegom per ongeluk doodgeschoten tijdens verlovingsfeest

Wachtlijst personen met een handicap afgenomen: “Maar het werk is nog niet klaar”

Het aantal personen met een handicap dat wacht op meer ondersteuning is in 2021 afgenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In 2020 was nog sprake van 16.523 wachtenden, een jaar later was dat cijfer gedaald tot 15.918.

