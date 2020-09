Broodnodig knelpuntberoep: drie (ervarings)deskundigen over de voordelen als technicus Aangeboden door De Lijn

01 september 2020

Afwisselend werk, een competitief loon, gegarandeerde werkzekerheid, … en toch zijn er steeds minder techniekers te vinden op de arbeidsmarkt. Waarom willen we niet meer als technicus aan de slag? En is er beterschap op komst? Wij leggen ons oor te luister bij een gemotiveerde technicus, de voorzitster van het STEM-platform en Vlaanderens meest geliefde wetenschapsgoeroe.

Sinds 2012 investeert de Vlaamse Overheid fors in zogenoemde STEM-opleidingen: studierichtingen waarin wetenschap, techniek, ingenieurswetenschappen en wiskunde centraal staan. Acht jaar later zijn de eerste, bescheiden resultaten voelbaar maar dan vooral in het ASO en bij jongens. Een toestroom van meisjes in TSO- en BSO-richtingen blijft voorlopig uit. Vanaf september schakelen de scholen daarom nog een versnelling hoger.

Ik had me geen betere werkplek kunnen wensen Jason Rau (26) - Vervangbrigadier in de De Lijn-garage in Bredene

“Met mijn handen werken, ik heb dat altijd graag gedaan. Op jonge leeftijd kocht ik al een brommer om er urenlang aan te werken en nu doe ik dat elke dag bij De Lijn. Aan een bus sleutelen en weten dat die vervolgens veilig terug de weg op kan, daar word ik gelukkig van.”

“De reden waarom zo weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen, is volgens mij omdat het hen afschrikt. Ik dacht indertijd ook: is een studie mechanica niet te moeilijk voor mij? Toch hoef je daar niet bang voor te zijn. Op school leer je veel en nadien op de werkvloer nog veel meer. Toen ik bij De Lijn aankwam, kreeg ik rustig de tijd om de kneepjes van het vak te leren van mijn collega’s. Ons team voelt echt aan als een tweede familie. Ik had op geen betere werkplek terecht kunnen komen.”

Iemand met een STEM-diploma zal altijd een job hebben Françoise Chombar - Voorzitster STEM-platform

“Onze bedrijven snakken naar STEM-profielen. Iemand met een STEM-diploma en de goesting om levenslang te leren, zal altijd een job hebben. Het zijn wetenschappers, wiskundigen, technici en ingenieurs die de klimaatmaatregelen zullen uitdenken en uitwerken. Het zijn STEM-profielen die zorgen voor cybersecurity maar ook voor betere diagnoses in ziekenhuizen en robotica voor mensen met een beperking.” (De Markt - 21/09/2019)

Laat jongeren op een ongedwongen manier kennismaken met techniek Lieven Scheire - Televisiepresentator en wetenschapsjunkie

“Het heeft helemaal geen zin om een tiener te dwingen om voor een STEM-opleiding te kiezen. Of om hem of haar te wijzen op de werkzekerheid die met zo’n studierichting gepaard gaat. Dat schrikt jongeren alleen maar af! Als je mij vroeger had gezegd dat ik wetenschappen moest studeren zodat ik later een goede job zou hebben, dan had ik dat nooit gedaan. Op zo’n leeftijd denk je niet aan werken, dat klinkt saai. Jongeren zijn op zoek naar interesses, passies. Het is dus veel beter om hen op een ongedwongen manier te laten kennismaken met techniek en wetenschap.” (De Morgen - 16/03/2018)

