Broer 'De Reus': "Als alles uitkomt, is België te klein"

13u27

Bron: VRT NWS 143 rv De broer van C.B, 'De Reus' van de Bende van Nijvel, roept bij VRT NWS iedereen die iets meer weet over de zaak op om ermee naar buiten te komen. Volgens de man is er een doofpotoperatie aan gang en is zijn broer altijd van hogerhand beschermd geweest.

"Het zou eens moeten uitkomen. Mijn broer was een soldaat, de generaals zouden ze moeten hebben", zegt de man. "Het moet gedaan zijn. Daarom doe ik een oproep aan mensen die er meer van weten. De kopstukken moeten bovenkomen."



Of alles ooit allemaal uit zal komen, is de man niet zeker. Volgens hem was zijn broer alleszins niet de spilfiguur van de Bende, maar is er een doofpotoperatie aan de gang. "Mijn broer is altijd van hogerhand beschermd geweest bij de rijkswacht", zegt hij. "Er zijn mensen die liever niet bekend worden. Als alles uitkomt, zal België te klein zijn."

Spijt

De broer zegt dat hij er nooit heeft bij stilgestaan dat zijn broer "De Reus" zou kunnen zijn. "Je ziet de robotfoto, maar denkt niet dat dat je broer kan zijn. Pas achteraf begin je te vergelijken: hij was bij de rijkswacht en bij de groep Diane." Volgens de man zou zijn broer zijn hele leven spijt hebben gehad, maar gezwegen hebben om de familie te sparen. "Hij wou er blijkbaar op zijn sterfbed vanaf."



Het heeft hem zelf ook veel tijd gekost om met het verhaal naar buiten te komen, uit angst voor de gevolgen. "Waar gaat dat eindigen? Wat gaat er gebeuren? Loop ik nog veilig op straat?", vraagt de man zich af.