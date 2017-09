Broer brein aanslagen Parijs blijft aangehouden in een dossier, maar vrij in andere zaak ESA

17u51

Bron: Belga 0 AFP Archiefbeeld Yassine Atar, een van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, blijft dan wel aangehouden in dat dossier, in een ander terrorismedossier is de man door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat meldt RTL-TVI en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Volgens Atars advocaten is die beslissing genomen omdat er tegen hun cliënt in dat dossier onvoldoende aanwijzingen overbleven. Het federaal parket heeft het over een logische beslissing nu Atar aangehouden blijft in het dossier-Parijs.

Yassine Atar is de neef van de broers El Bakraoui, die zich opbliezen bij de aanslagen in Brussels Airport en Maalbeek en de jongere broer van Oussama Atar (33), die beschouwd wordt als het brein van de aanslagen in Parijs en Brussel.



Atar was op 27 maart 2016 opgepakt, samen met twee andere verdachten, omdat gevreesd werd dat hij een aanslag zou plannen op de 'Mars tegen de angst' die op 27 maart moest plaatsvinden. Die mars werd afgelast werd uit vrees voor een nieuwe aanslag, in de stijl van die in Nice en Berlijn.



Yassine Atar was bij zijn arrestatie ook in het bezit van een sleutel van het appartement in Schaarbeek, waar de bomgordels die gebruikt werden voor de aanslagen in Parijs werden gemaakt en waar Salah Abdeslam zich enkele weken verstopte. Er zouden bovendien ook sporen van de explosieve vloeistof nitroglycerine aangetroffen zijn op het lichaam van Yassine.



Alvast dat laatste werd door de familie Atar tegengesproken. Uit tegenexpertises zou ook blijken dat de stof slechts in minieme concentraties op zijn huid werd aangetroffen.



Het is in dat dossier dat Yassine Atar nu is vrijgelaten. In het dossier-Parijs heeft de raadkamer vandaag zijn aanhouding nog met twee maanden verlengd.