“Britten mogen binnenkort opnieuw knuffelen” - Sportclubs vragen perspectief

184.000 lopers zamelen 4,1 miljoen euro in

9 mei In totaal 184.236 lopers verspreid over 134 landen hebben deelgenomen aan de Wings for Life World Run. De achtste editie kon zo 4,1 miljoen euro inzamelen aan de Wings for Life Foundation voor onderzoek naar de genezing van ruggenmergletsels. Dat maakte de organisatie deze avond bekend.