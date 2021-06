Britse waakhond onderzoekt valse recensies bij Amazon en Google

Brits gezin en zus van first lady Paraguay: dit weten we over de ruim 150 vermisten na instorting flatgebouw in Florida

15:14 Er raakt steeds meer bekend over de mensen die nog altijd vermist zijn na de gedeeltelijke instorting van een appartementencomplex in Surfside, Florida. Onder hen een Brits gezin en de zus van de first lady van Paraguay en haar familie.