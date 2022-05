Britse regering dient “in de komende weken” wetgeving in om Noord-Iers protocol aan te passen

Corinne verloor haar twee dochters bij twee verschil­len­de verkeerson­ge­val­len in amper twee jaar tijd

Twee verkeersongelukken verscheurden de familie van Corinne in amper een paar jaar tijd. In 2017 verloor de Waalse vrouw, haar jongste dochter, moeder van twee bij een ongeval. Twee jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe: ook haar oudste dochter Laëtitia (30), moeder van vier, verongelukte op de weg. “Ik was aan het bellen toen er plots een politiecombi arriveerde. Ik wist meteen hoe laat het was en ben ingestort”, vertelt Corinne aan RTL Info.

14:04