Britse regering bereidt zich voor op 'no deal'-scenario

21u23

Bron: Belga 0 AFP De Britse regering is zich aan het voorbereiden op de mogelijkheid dat er geen akkoord met de Europese Unie wordt gevonden over de uitvoering van de 'brexit'. Dat heeft eerste minister Theresa May vandaag aan het parlement verklaard.

May benadrukte dat de regering "zich op elke mogelijkheid" moet voorbereiden. Ze stelde wel dat het in het belang van het Verenigd Koninkrijk is om toch tot een akkoord te komen. De onderhandelingen over de voorwaarden van de Britse uittreding hebben ook "echte en tastbare vooruitgang" opgeleverd, zei ze voorts.

Die laatste uitspraak werd wel fel gecontesteerd door Labour-leider Jeremy Corbyn, die de oppositie aanvoert. "Waar is de regering al die tijd mee bezig geweest?", zo stelde Corbyn het gebrek aan vooruitgang bij de besprekingen aan de kaak. Hij hekelde ook het gebrek aan samenhang in de regering. "De ene helft wil de minister van Buitenlandse Zaken (Boris Johnson) ontslaan, de andere helft wil die van Financiën (Philip Hammond) weg", zo klonk het. Johnson en Hammond houden er verschillende visies op na over de manier waarop de brexit moet worden uitgevoerd.

May verklaarde in haar toespraak nog dat ze de reeds bestaande modellen voor economische samenwerking met de EU - zoals een lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte of het Canadese model - verwerpt. Ze pleitte voor een "creatieve" oplossing die "uniek" is voor het Verenigd Koninkrijk.

Het was de eerste toespraak van May voor het Britse parlement sinds haar brexit-speech in Firenze vorige maand. Ze stelde toen onder meer een overgangsperiode van twee jaar voor, om in 2019 en 2020 alle aspecten van de nieuwe relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie te kunnen implementeren.

