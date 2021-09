Britse premier Boris Johnson ontslaat drie ministers

“Topman Pentagon belde China uit angst dat Trump oorlog zou starten”

8:57 Een topman van het Pentagon was zo bezorgd over de mentale toestand van toenmalig president Trump in de laatste dagen van zijn ambtstermijn dat hij in het geheim stappen zette om een oorlog met China te voorkomen. Dat schrijven journalisten van de Washington Post in een boek dat de komende dagen zal uitkomen. Trump ontkent in een reactie dat hij China überhaupt ooit wilde aanvallen en doet het verhaal af als “verzonnen”.