Britse politie op zoek naar nieuwe verdachte in zaak Maddie McCann

04u30

Bron: The Sun, news.com.au, ANP 0 PA Madeleine 'Maddie' McCann verdween in mei 2007 uit de vakantieflat van haar ouders in Portugal. Het onderzoek naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann is opnieuw in volle gang, nu de politie op zoek is naar een "belangrijk persoon". Dat melden de Britse media.

Een bron dicht bij het Operation Grange-onderzoek van Scotland Yard zegt dat de gezochte persoon wel eens de sleutel zou kunnen tot het oplossen van de zaak. Deze week werd ook duidelijk dat de Britse politie de ouders van Maddie en de Britten met wie ze op het moment van de verdwijning aan het dineren waren, nooit apart hebben ondervraagd.

Nieuwe verhoren

De onderzoekers gebruikten de uit het Portugees naar het Engels vertaalde verhoren van de Portugese autoriteiten en heeft de Britse betrokkenen zelf nooit ondervraagd. "Ik zou nieuwe verhoren doen met alle Britse getuigen", zegt een voormalige Britse politie-inspecteur in de Britse media. "We hebben het over de antwoorden die de McCanns en hun vrienden gegeven hebben aan de Portugese politie via een tolk. Die antwoorden zijn in het Portugees opgeschreven en daarna weer terug naar het Engels vertaald voor de onderzoekers van Operatie Grange. Daar zit dus een ongelofelijk grote foutmarge op..."

In mei 2007 verdween de toen 3-jarige Madeleine McCann in het Portugese Praia de Luz. Het onderzoek naar de verdwijning van het dochtertje van het echtpaar Kate en Gerry McCann loopt nog steeds.

Extra fondsen

Enkele dagen geleden werd bekend dat de Britse regering 154.000 pond opzij gezet heeft om Operation Grange voort te zetten.