Britse onderzoekers identificeren in voorlopige studie drie types langdurige Covid-19

Groenland­se haai aangetrof­fen in Belize, duizenden kilometers weg van natuurlij­ke habitat

Een Groenlandse haai is aangetroffen in Belize, in Midden-Amerika. De haai heeft zijn natuurlijke habitat rond Groenland, IJsland en Canada. Het was dus opmerkelijk toen onderzoekers één van de dieren aantroffen in Caraïbische wateren.

