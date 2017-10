Britse ministers bezorgd: "Brexitonderhandelingen staan op instorten" 11u50

Bron: Belga, The Independent 0 AFP Brits premier Theresa May en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May zijn het gisteren eens geworden dat ze de inspanningen om een akkoord te vinden over de brexit "de komende maanden zullen versnellen". Toch groeit de vrees bij Britse ministers dat de onderhandelingen "binnen enkele weken" zullen instorten, schrijft de Britse krant The Independent.

In haar thuisland verliest de regering van May steeds meer de moed. Niets wijst erop dat de onderhandelingen over een handelsverdrag en andere scheidingsvoorwaarden tegen december aangevat kunnen worden. Daardoor komen de gehele brexitonderhandelingen in het gedrang, aldus een insider aan The Independent.

Gisteren was May in Brussel voor een werkdiner met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Ze besloten samen om "de inspanningen in de komende maanden te versnellen". "Het werkdiner vond plaats in een constructieve en vriendelijke atmosfeer", klonk het in een persbericht. Maar haar ministers koesteren argwaan dat de EU er niet happig op is een snelle deal te sluiten met Groot-Brittannië.

Toegevingen

Donderdag en vrijdag vindt er in Brussel een top van de Europese Unie plaats, waarbij onder andere de brexit ter sprake zal komen. De Britse regering hoopte daar een nieuw hoofdstuk aan te snijden in de onderhandelingen, maar dat blijkt ijdele hoop. Meer nog: in de ontwerptekst van de conclusies van de top komen er nog meer hordes bovendrijven voor Groot-Brittannië. Zo zou de EU garanties willen voor een rol van het Europese Hof van Justitie, en dat is net een van de dingen waar premier May een uitgesproken tegenstander van is.

Volgens de insider heeft May een politiek risico genomen door vorige maand in Firenze te beloven dat ze met geld over de brug zou komen om de scheiding rond te krijgen. Daar moet nu eerst iets tegenover staan, voordat ze nog meer toegevingen kan doen.

"Constructief"

Toch is er volgens het brexitdepartement geen vuiltje aan de lucht. "We maken echte en voelbare vooruitgang. Toch hopen we dat de 27 EU-landen Michel Barnier (die de onderhandelingen voor de EU voor zijn rekening neemt, DM) de toestemming zullen geven om de volgende stap te zetten", klonk het in een reactie aan The Independent. "We pakken deze onderhandelingen constructief en verantwoord aan."

