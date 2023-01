Britse leerkrachten gaan staken voor hoger loon

Voormalig Speaker John Bercow haalt uit naar Boris Johnson: “Met lengtes voorsprong slechtste premier die ik heb gekend”

“Immoreel, onethisch en niet gefocust”, zo beschrijft de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow ex-premier Boris Johnson. Volgens Bercow is Johnson “totaal verstoken van enige coherente visie” en is hij “met lengtes de slechtste premier die ik heb gekend”. Bercow was tien jaar lang Speaker.

12:04