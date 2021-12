Britse brexitminister David Frost stapt op uit onvrede met beleid Boris Johnson

“The party is over”: zelfs partijgeno­ten voorspel­len dat Boris Johnson de volgende verkiezin­gen niet haalt

Blauwer bestaat niet. Zo werd altijd over North Shropshire gezegd. Een kiesdistrict waar de Conservatieven al tweehonderd jaar verkiezingen wonnen en 60% voor de brexit heeft gestemd. Dat blauw daar nu toch onderuit is gegaan, wordt als een persoonlijke blaam voor Boris Johnson gezien. Het vertrouwen in de premier had al een dieptepunt bereikt toen er onthullingen kwamen over feestjes in volle lockdown. “Nog één klap en hij ligt buiten”, zo klinkt het nu zelfs bij de Conservatieven over hun regeringsleider.

17 december