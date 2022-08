Britse bioloog David Attenborough maakt op 96-jarige leeftijd weer nieuwe natuurserie voor BBC

TV PORTRET. David Atten­borough (94), hét boegbeeld van de natuur: “Ik zal niet meer meemaken hoe we de aarde kunnen redden”

Hij heeft een stem waar miljoenen kijkers niet aan kunnen weerstaan. Sir David Attenborough (94) brengt al bijna 70 jaar lang de wilde buitenwereld naar de woonkamers, en doet dat ook nu met ‘A Life On Our Planet’ op Netflix. Volgens de bekroonde bioloog is het “de belangrijkste film uit zijn leven.” Tijd dus voor een portret van ‘s werelds bekendste natuurpresentator, die nochtans nooit had kunnen vermoeden dat hij ooit even geliefd zou worden als de Britse Queen. “Toen ik begon had ik geen idee waar het zou eindigen. BBC bood mij meer geld dan ik kon verdienen met het baantje dat ik had, dus waagde ik het erop.”

