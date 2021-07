Britse agent pleit schuldig voor moord op Sarah Everard

Een Britse politieagent heeft in de rechtbank schuldig gepleit voor de moord op Sarah Everard (33). Wayne Couzens gaf eerder al toe schuldig te zijn aan haar ontvoering en verkrachting. De verdwijning en dood van de Londense vrouw leidde eerder dit jaar tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten.

Couzens (48) verklaarde vorige maand al verantwoordelijk te zijn voor de dood van Everard, maar het woord ‘moord’ kwam niet uit zijn mond. Uit onderzoek was echter gebleken dat de vrouw gewurgd werd. De verdachte had in de aanloop naar de moord een huurauto geregeld en een rol verpakkingsfolie gekocht.

“Ze kenden elkaar niet”

Everard verdween begin maart toen ze ‘s avonds in Londen naar huis liep. Couzens nam haar in zijn huurauto mee de stad uit. Het lichaam van de vrouw werd ruim een week later gevonden in een bos, bijna 80 kilometer van de plek waar ze voor het laatst was gezien. Ze kende Couzens niet. De twee waren “totale vreemden” van elkaar, aldus de aanklager in de zaak.

Wat er precies is gebeurd is volgens de aanklager moeilijk te achterhalen. De verdachte werkt niet mee aan het onderzoek. Hij had na zijn arrestatie valse verklaringen afgelegd. Zo had hij de schuld gegeven aan een Oost-Europese bende. Er is ook nog steeds niets bekend over zijn motief. De rechtbank doet eind september uitspraak.

Publieke verontwaardiging

De moord leidde tot grote publieke verontwaardiging onder vrouwen. Op sociale media deelden ze massaal hun ervaringen met intimidatie en gevaar op straat. Een wake voor de vrouw in Londen leidde eveneens tot kritiek: agenten grepen hardhandig in omdat de bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan was. Een onafhankelijke inspectie oordeelde later dat de politie gepast had gehandeld.

Een andere organisatie onderzoekt of twaalf agenten in deze zaak wangedrag vertoond hebben. Het gaat onder meer over de omstandigheden waarin Couzens vlak na zijn arrestatie hoofdwonden opliep. In 2015 en februari 2021 kwamen er ook beschuldigingen van openbare zedendelicten aan het adres van Couzens. Er wordt nu nagegaan of die klachten accuraat behandeld werden.

