Brit bekent moorden waarvoor al iemand anders veroordeeld is

De Britse moordenaar Levi Bellfield, die levenslang in de cel zit voor drie moorden, zou nog andere feiten hebben bekend. Hij zou in 1996 een moeder en haar dochter gedood hebben, zo beweert de advocaat van de man die voor die moorden in de gevangenis zit.

Volgens de advocaat, Paul Bacon, bekent Bellfield in een document van vier pagina’s dat hij in 1996 de 45-jarige Lin Russell en haar 6-jarige dochter Megan met een hamer om het leven heeft gebracht in Kent, in het zuidoosten van Engeland. Een andere dochter, Josie, raakte zwaargewond maar overleefde.

“Het is een uitgebreide en eerlijke bekentenis”, aldus de advocaat tegenover de Britse zender Sky News. “Ik geloof wat hij zegt en ik denk dat als de politie hem verhoort, hij de moorden uiteindelijk zal bekennen.” Volgens Sky News beschrijft Bellfield ook details van de moord die in principe alleen de dader kan kennen.

De advocaat probeert al 15 jaar de onschuld aan te tonen van Michael Stone, een drugsverslaafde die altijd heeft ontkend iets met de moorden in 1996 te maken te hebben. Hij werd voor de feiten tot levenslang veroordeeld.

De politie van Kent reageerde in een persbericht dat Michael Stone “veroordeeld blijft voor de moorden op Lin en Megan Russell, en de poging tot moord op Josie Russell”.

De advocaat zal het document aan de politie geven. Bellfield zegt er volgens Sky News nog in ook verantwoordelijk te zijn voor de moord op Judith Gold, een moeder van drie kinderen die in 1990 werd doodgeslagen in Hampstead, in het noorden van Londen.

De nu 53-jarige Bellfield, een voormalige discotheekbuitenwipper, zit levenslang in de cel. Hij werd veroordeeld voor de ontvoering van en moord op de 13-jarige Milly Dowler in 2002, en voor het vermoorden van de 19-jarige Marsha McDonnell in 2003 en van de 22-jarige Franse studente Amélie Delagrange in 2004. En hij is veroordeeld voor poging tot moord op de toen 18-jarige Kate Sheedy in 2004.

De politieman die het onderzoek leidde naar de dood van Delagrange, zei vorig jaar nog dat hij er niet aan twijfelt dat Bellfield nog veel meer feiten heeft gepleegd.