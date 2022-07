Breken we deze week records? Dit zijn de warmste dagen ooit in België

Oekraïne neemt afscheid van 4-jarige Liza, die omkwam bij Russische raketaan­val

Zondag is de 4-jarige Liza Dmitrieva begraven. Het meisje kwam vorige week om het leven bij een Russische raketaanval op de Oekraïense stad Vinnytsia, gelegen in het centrum van het land. De moeder van het kind, die samen met haar dochter aan het wandelen was op het moment dat de raketten insloegen, overleefde de aanval, maar raakte zwaargewond. “Het kwaad kan niet winnen”, zei de priester op Liza’s begrafenis.

16:46