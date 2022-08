Braziliaanse siamese tweeling met gemeenschappelijk brein succesvol van elkaar gescheiden

In totaal ondergingen de jongens zeven operaties, waarvan de laatste twee 33 uur in beslag namen. De jongens zijn bijna vier jaar oud, wat van hen de oudste craniopagus tweeling maakt waarbij zo’n splitsing tot een goed einde is gekomen. Een craniopagustweeling is een siamese tweeling die verbonden is via de schedel. Slechts 1 op 60 000 geboortes is een siamese tweeling en van dat aantal is slechts 5% een craniopagustweeling.